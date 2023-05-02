الكرملين: تورط ألمانيا في الصراع بأوكرانيا يتزايد كل يوم

شدد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه على المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن يدرك مدى تورط برلين في الصراع بأوكرانيا الذي يتزايد يوماً بعد يوم.

وأضاف بيسكوف للصحافيين تعليقاً على تصريحات شولتس التي قال فيها إن برلين ستعمل على عدم استخدام الأسلحة التي تزود بها كييف في الهجوم على روسيا، أنه "لا توجد لدى ألمانيا إمكانية تعقب هذا الأمر"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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"تضرب الأراضي الروسية بالفعل"

كما أكد بالوقت نفسه أن "الأسلحة التي تزود بها برلين نظام كييف تضرب الأراضي الروسية بالفعل، لأن دونباس إقليم تابع لروسيا، والأسلحة تضرب الأراضي الروسية".

كذلك أردف أن "تورط ألمانيا في الصراع يتزايد كل يوم بصورة مباشرة وغير مباشرة"، لافتاً إلى أنه "بالطبع، على المستشار الألماني أن يدرك ذلك".

"لا خطوات أحادية الجانب"

يأتي ذلك بعد أن أفاد شولتس بأن بلاده لن تتخذ خطوات أحادية الجانب حيال مسألة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حتى لا يكون هناك تصعيد بين الناتو وروسيا.

وقال أمس الاثنين، خلال محادثات مع المواطنين، رداً على سؤال عما إذا كانت برلين تأخذ في الاعتبار أي خطوط حمراء عند تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا: "نحن لا نتخذ خطوات أحادية الجانب، بل نتصرف فقط بالتنسيق مع شركائنا"، مضيفاً: "نحن نفعل كل شيء حتى لا يكون هناك تصعيد يؤدي لحرب بين روسيا والناتو".

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تداعت معظم الدول الغربية لمساعدة كييف بالسلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على موسكو، طالت كافة القطاعات.

إلا أن القتال لا يزال مستمراً على الرغم من مرور أكثر من سنة على انطلاق شرارته، وتكبد الطرفين خسائر فادحة، وسط توقعات بأن يمتد أكثر بعد.