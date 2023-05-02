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أردوغان وحزبه

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس التركي في فرنسا

واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للفصل بين المجموعتين

العربية.نت، وكالات
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أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح في شجارات اندلعت عصر الاثنين بين مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرين معارضين له في فرنسا.

ووقعت الاشتباكات قرب مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، بحسب الشرطة.

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وقالت الشرطة إنها اضطرت للتدخل مرتين للفصل بين عدد من الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم قبل أسبوعين من موعد الانتخابات المقررة في 14 مايو في تركيا.

واندلع أول شجار حوالي قرب مركز الاقتراع الواقع في الأحياء الجنوبية لمرسيليا، وأصيب فيه أربعة أشخاص بجروح استدعت نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للفصل بين المجموعتين.

ووقعت اشتباكات أخرى رغم وجود الشرطة التي أكدت لوكالة "فرانس برس" أنها أوقفت شخصين.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته مع ثلاثة معارضين، أبرزهم كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تتراوح من اليمين القومي إلى اليسار الديمقراطي.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة، فيما يؤكد كلا المعسكرين قدرته على الفوز من الجولة الأولى.

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