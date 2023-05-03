الأمن الروسي: فككنا شبكة أوكرانية خططت لتفجيرات بالقرم

بعد أن شهدت شبه جزيرة القرم في الأيام الأخيرة تزايداً في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية، أعلنت روسيا أنها فككت شبكة أوكرانية كانت تخطط لعمليات في شبه الجزيرة.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إسي بي" اليوم الأربعاء أنّه فكّك شبكة أوكرانية خطّطت لتنفيذ أعمال "إرهابية وتخريبية" في القرم التي استولت عليها روسيا عام 2014.

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عمليات إرهابية كبيرة

كما أضاف أن الشبكة المذكورة "تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كانت تخطّط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة".

ووفقاً للأمن الروسي، تم التخطيط لعمليات اغتيال ضد رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان، فلاديمير كونستانتينوف، وعمدة مدينة يالطا، يانينا بافلينكو، بالإضافة إلى التحضير لهجمات إرهابية على البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة.

إلى ذلك، كشف أنه تم اعتقال أفراد المجموعة السرية، التي تضم: ستة مواطنين من روسيا وأوكرانيا، وكذلك مواطن أوكراني- بلغاري، متورط في نقل المتفجرات ومكونات الأجهزة المتفجرة، بحسب وكالة تاس.

يشار إلى أنه منذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2022)، تعرضت شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سلطتها، دون اعتراف دولي بتلك الخطوة، لعدة هجمات، معظمها بطائرات مسيرة، لاسيما في سيفاستوبول.

وفيما وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى كييف، التزمت الأخيرة في معظم الأحيان الصمت.