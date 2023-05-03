الجيش السوداني يوافق على مقترح لتمديد الهدنة أسبوعاً

وافق الجيش السوداني اليوم الأربعاء على اقتراح منظمة الإيغاد بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع وتسمية ممثل من كل طرف للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.
وقال في بيان إن هذا الحوار سيجرى "في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".
وأضاف الجيش أنه وافق على مقترح الإيغاد "انطلاقا من مبدأ الحلول الأفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية".
وقال البيان "نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة".
هدنة لسبعة أيام
وكانت وزارة خارجية جنوب السودان قد أعلنت أمس الثلاثاء أن رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ يوم الخميس.
وقالت الوزارة في بيان إن البرهان ودقلو وافقا أيضا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، على تسمية ممثلين عنهما للمشاركة في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.
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