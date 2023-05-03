روسيا تهدد أميركا: إياكم واستعمال فنلندا عسكرياً

تزامناً مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى فنلندا في زيارة مفاجئة، يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات عسكرية - تقنية، فضلاً عن إجراءات جوابية أخرى حال استخدام الناتو أراضي فنلندا عسكريا.

وقالت ماريا زاخاروفا خلال إحاطة صحافية، تعليقاً على خطط استخدام أراضي فنلندا من قبل القوات الأميركية، إن بلادها تتابع عن كثب خطط حلف شمال الأطلسي.

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تدابير رد عسكرية - تقنية وغيرها

وأشارت فيما يتعلق بفنلندا إلى أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ تدابير رد عسكرية - تقنية وغيرها.

كما لفتت إلى أن تلك التدابير ستكون من أجل وقف التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي والناتجة عن التحركات الغربية.

واعتبرت المسؤولة الروسية أن مثل هذه الخطط تعد دليلاً واضحاً على ما حذر منه الجانب الروسي بشكل متكرر، من أن فنلندا ستفقد سيادتها بشكل لا رجعة فيه، وفق تعبيرها.

روسيا تعارض

وكانت فنلندا انضمت رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي، الشهر الماضي، في موقف عارضته موسكو إلى حد كبير.

تخلت عن الحياد ودخلت الناتو

وجاء الانضمام بعد اعتمادها سياسة عدم الانحياز العسكري مدة 3 عقود، ما اعتبر تحولا تاريخيا بسياستها الأمنية مدفوعة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أنه يضاعف للحلف طول حدوده التي يتشاركها أعضاء فيه مع روسيا، الأمر الذي يثير استياء موسكو.

فيما ترى روسيا أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هو أحد أبرز التهديدات لأمنها.

وكانت رغبة كييف في الانضمام إلى الحلف أحد الأسباب التي أشارت إليها موسكو لتنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا.