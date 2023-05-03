زيارة مفاجئة.. زيلينسكي يصل فنلندا لحضور قمة إقليمية

أعلنت هلسنكي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل الأربعاء إلى فنلندا في زيارة مفاجئة، يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس.

وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان إن زيلينسكي سيحضر القمة وسيعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي انضمت بلاده مؤخراً إلى حلف شمال الأطلسي، ستتمحور حول "النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها"، حسب تعبيرها.

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محادثات ثنائية

كما أضافت أن زيلينسكي سيجري محادثات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، والنرويجي، يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والأيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق فرانس برس.

إلى ذلك قامت قوات الأمن بإغلاق جزء من وسط مدينة هلسنكي أمام السيارات والدراجات والمشاة لتأمين القمة.

القتال مستمر

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تداعت معظم الدول الغربية لمساعدة كييف بالسلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على موسكو، طالت كافة القطاعات.

إلا أن القتال لا يزال مستمراً على الرغم من مرور أكثر من سنة على انطلاق شرارته، وتكبد الطرفين خسائر فادحة، وسط توقعات بأن يمتد أكثر بعد.