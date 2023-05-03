"حاولوا اغتيال بوتين".. روسيا تسقط مسيرات استهدفت الكرملين

في تصعيد جديد للموقف بين البلدين، اتهمت موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين الثلاثاء.

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان الأربعاء، أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.

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جدول بوتين لن يتغير

وأضاف أنها سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم تقع ضحايا ولا أضرار مادية.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير، بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.

كذلك أشار إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.

ووصف تصرفات نظام كييف بأنها محاولة لاغتيال رئيس روسيا، الذي لم يم يكن أصلا في مبنى الرئاسة أثناء الهجوم.

وأعلنت الرئاسة احتفاظها بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا، وفق البيان.

صور للرئيس

يشار إلى أن الكرملين كان نشر صورا للرئيس الروسي وهو على رأٍس عمله في مقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

كما أعلن منع طيران المسيرات فوق العاصمة بعد محاولة الهجوم الأوكرانية على مبنى الرئاسة.