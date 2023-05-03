مع اقتراب تتويج الملك.. اعتقال مشتبه به قرب قصر باكينغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، اعتقال رجل اشتُبه بأنه مسلّح بعدما اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا، يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة أن "طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

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وأوضحت الشرطة أن المشتبه به اعتقل نحو الساعة 19,00 (18,00 ت.غ)، علما أن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

ولاحقا أعلنت الشرطة أنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.

وبعد نحو ثلاث ساعات على الواقعة أعلنت الشرطة أن الرجل أوقف للاشتباه بأنه يحمل سلاحا هجوميا، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على سكين.

التحقيقات مستمرة

وجاء في بيان لقائد شرطة لندن جوزيف ماكدونالد أن "شرطيين عمدوا فورا إلى اعتقال الرجل"، الذي وضع قيد الاحتجاز لدى الجهاز.

وتابع ماكدونالد "لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم".

وأضاف أن "شرطيين لا يزالون في الموقع والتحقيقات مستمرة".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملك تشارلز البالغ 74 عاما لم يكن في القصر، وكذلك زوجته كاميلا البالغة 75 عاما.

فيما لم يشأ مسؤولو القصر الإدلاء بأي تعليق.

تتويج الملك

في السادس من أيار/مايو ستجرى مراسم التتويج التي تعود إلى قبل نحو ألف عام من الاحتفال في كنيسة ويستمنستر، حسب تقليد متبع منذ ويليام الفاتح في 1066.

سيتزامن الحدث الذي سيجذب آلاف السياح البريطانيين والأجانب إلى لندن مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات بينها الأحد حفلات محلية وحفل موسيقي في قلعة وندسور رفض النجوم البريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الاثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.