اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukraine President Volodymyr Zelenskyy meets with International Criminal Court (ICC) President Judge Piotr Hofmanski and ICC Registrar Osvaldo Zavala Giler, at The Hague, Netherlands, on May 4, 2023. (Reuters)
الرئيس الأوكراني أثناء زيارة لاهاي
روسيا و أوكرانيا

ألمانيا تحقق في تسريب زيارة زيلينسكي.. وكييف غاضبة من المساس بأمن الرئيس

صحيفة "بي زي" الألمانية اليومية نقلت، الأربعاء، عن مصدر في الشرطة أن زيلينسكي سيصل إلى برلين في 13 أيار/مايو

برلين - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، فتح تحقيق في تسريب أحد عناصرها إلى وسائل الإعلام، أنباء بشأن زيارة يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي القيام بها إلى برلين هذا الأسبوع.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق "بشبهة خيانة أسرار" غداة نشر صحيفة أنباء عن استعدادات لزيارة زيلينسكي.

مادة اعلانية

وكانت صحيفة "بي زي" اليومية نقلت، الأربعاء، عن مصدر في الشرطة، أن زيلينسكي سيصل إلى برلين في 13 أيار/مايو، ويقام له في اليوم التالي استقبال رسمي من قبل المستشار أولاف شولتس، ولاحقا من قبل الرئيس فرانك فالتر-شتاينماير.

أثناء زيارة الرئيس الأوكراني إلى فنلندا
أثناء زيارة الرئيس الأوكراني إلى فنلندا

وأضافت أن الرئيس الأوكراني سينتقل بعد ذلك بمروحية إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا لتسلّم جائزة شارلمان التي تمنح سنويا لشخصيات ومؤسسات ساهمت في الفكرة الوحدوية الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة تأكيده أن الأخيرة لديها "خبرات متعددة في التعامل مع هذا النوع من زيارات الدولة، لكن يجب ألا نقع أسرى الروتين"، مضيفا "نقوم بالتحضير لزيارة زيلينسكي باجتهاد وتركيز".

ووجهت قائدة الشرطة باربرا سلوفيك انتقادات لاذعة إلى المصدر الذي لم يكشف اسمه، ونقل عنها بيان الشرطة، الخميس، أن قيام "فرد واحد بتشويه سمعة شرطة برلين بطريقة مخزية إلى هذه الدرجة، على المستويين الوطني والدولي.. أمر لا يُحتمل".

وأضافت: "لا يمكنني سوى الافتراض أنه (المصدر) لم يكن مدركا لمدى سوء ما قام به"، مشددة على أن "تفضيل العناوين العريضة لصحيفة على مصداقية شرطة برلين والثقة الموضوعة بنا، لا يمكن تقبّله في أي حال من الأحوال".

شاهد رئيس البرازيل السابق بولسونارو يبكي من مداهمة الشرطة منزله الأخيرة شاهد رئيس البرازيل السابق بولسونارو يبكي من مداهمة الشرطة منزله

وشكّل تسريب نبأ الزيارة إحراجا لبرلين التي لم تكن قد أعلنتها رسميا، وأثار غضب كييف، وفق موقع "تي أونلاين" الإلكتروني الألماني.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية أوكرانية إعرابها عن "خيبة أمل عميقة في كييف لأن معلومات شديدة الحساسية متعلّقة بأمن (الرئيس زيلينسكي) يتم تسريبها من قبل مصادر ألمانية".

وأجرى الرئيس الأوكراني زيارتين غير معلنتين مسبقا إلى أوروبا هذا الأسبوع، إذ زار فنلندا، الأربعاء، ووصل الى هولندا صباح الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط