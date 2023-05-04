اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو حميدتي (فرانس برس)

الأمم المتحدة: نسعى لعقد اجتماع مباشر مع أطراف الصراع السوادني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن أمله في عقد اجتماع مباشر مع الفصائل المسلحة في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وقال إنه يريد أن يوقع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تكفل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.

مادة اعلانية

ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، حصد القتال أكثر من 500 قتيل، ونحو 5000 جريح، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.

كما خرج آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم نحو ولايات أكثر أمناً، كما توجه الآلاف أيضا نحو دول مجاورة ومنها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها، بحثاً عن ملاذ آمن مؤقت.

وحتى الساعة، اتفق الطرفان المتحاربان بوساطة دولية وإقليمية على 6 هدن، إلا أن جميعها خرقت وتخللتها اشتباكات وانتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما تقاذف الجانبان تحميل المسؤولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا جرى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في مصر؟ ماذا جرى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في مصر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط