الأمم المتحدة: نسعى لعقد اجتماع مباشر مع أطراف الصراع السوادني

عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن أمله في عقد اجتماع مباشر مع الفصائل المسلحة في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وقال إنه يريد أن يوقع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تكفل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.

الأمم المتحدة: نريد أن يوقع طرفا الصراع في #السودان على مواثيق تضمن مرور المساعدات

#العربية pic.twitter.com/ty3q0dk9Ya — العربية (@AlArabiya) May 3, 2023

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ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، حصد القتال أكثر من 500 قتيل، ونحو 5000 جريح، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.

كما خرج آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم نحو ولايات أكثر أمناً، كما توجه الآلاف أيضا نحو دول مجاورة ومنها مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها، بحثاً عن ملاذ آمن مؤقت.

وحتى الساعة، اتفق الطرفان المتحاربان بوساطة دولية وإقليمية على 6 هدن، إلا أن جميعها خرقت وتخللتها اشتباكات وانتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما تقاذف الجانبان تحميل المسؤولية.