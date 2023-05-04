الشرطة اليونانية توقف 39 مهاجرا على الحدود مع تركيا
ذكرت الشرطة في بيان أن المجموعة ضمت 13 رجلا و11 امرأة و15 قاصرا لم تحدد جنسياتهم
أوقف 39 مهاجرا بينهم 15 قاصرا حاولوا دخول اليونان من تركيا عبر أحد الأنهار، حسبما أعلنت الشرطة اليونانية، مساء الأربعاء.
وذكرت الشرطة في بيان أن المجموعة ضمت 13 رجلا و11 امرأة و15 قاصرا لم تحدد جنسياتهم.
وكان مهربون قد نقلوا المهاجرين بزورق مطاطي إلى جزيرة صغيرة في وسط النهر، حيث تُركوا لمصيرهم.
وعام 2020 أقامت اليونان سياجا فولاذيا بطول 37 كيلومترا في هذه المنطقة النائية في شمال شرقي البلاد بعد محاولة عشرات آلاف المهاجرين عبورها وخوضهم مواجهات مع قوات الأمن اليونانية استمرت أياما.
وتعهدت الحكومة المحافظة إطالة هذا الحاجز بمقدار 35 كيلومترا إضافيا قبل نهاية العام.
وقالت وزارة الداخلية اليونانية إن 265 ألف مهاجر مُنعوا من دخول البلاد العام الماضي.
وتتهم تركيا وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان سلطات إنفاذ القانون اليونانية بأنها تعمد بانتظام إلى ترحيل طالبي اللجوء عند الحدود وهو ما تنفيه أثينا.
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