الصين: يتوجب على طرفي النزاع في أوكرانيا تجنب التصعيد
وزارة الخارجية الصينية بشأن هجوم المسيرات على الكرملين: يجب على طرفي الحرب أن يتجنبا أية إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، إلى أن طرفي الحرب في أوكرانيا يجب أن يتجنبا أية إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وقالت ماو نينغ، رداً على طلب من وكالة "تاس" للتعليق على الهجوم بمسيرات على الكرملين: "يجب على الطرفين المعنيين تجنب أية إجراءات تؤدي إلى التصعيد".
وكان الكرملين قد صرح، في وقت سابق أن كييف حاولت، ليلة يوم 3 مايو، شن ضربة بواسطة مسيرات على مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، حيث استهدفت طائرتان بدون طيار مبنى الكرملين، ولكن تمكنت القوات المسلحة والأمن من إسقاطهما.
وأكد الكرملين أن بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد. ووصف الكرملين ما حصل بالهجوم الإرهابي ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي، مشيراً إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.
من جهتها نفت أوكرانيا شنها مثل هذا الهجوم على الكرملين.
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