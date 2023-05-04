الكويت تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2023 غدا الجمعة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة أن باب الترشح للانتخابات سيظل مفتوحا حتى 14 مايو الجاري.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، على مشروع مرسوم بالدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 6 يونيو، ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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وكان ولي عهد الكويت أصدر، يوم الاثنين الماضي، مرسوما بحل مجلس الأمة بعد موافقة مجلس الوزراء.