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الشرطة البلجيكية تحاصر مطلوبين على صلة بهجمات باريس
الشرطة البلجيكية

بلجيكا تعلن توقيف 7 مناصرين لداعش بتهمة التحضير لاعتداء

يحمل ثلاثة من المعتقلين الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء

العربية.نت، وكالات
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اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي والتحضير لـ"هجوم إرهابي"، حسب ما أعلن الادعاء العام اليوم الخميس.

ويحمل ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء.

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وأضاف البيان أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".

وسبق أن اعتقلت دول أوروبية عدة خلايا إرهابية تابعة للتنظيم المتطرف.

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