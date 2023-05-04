بلجيكا تعلن توقيف 7 مناصرين لداعش بتهمة التحضير لاعتداء

اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي والتحضير لـ"هجوم إرهابي"، حسب ما أعلن الادعاء العام اليوم الخميس.

ويحمل ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء.

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وأضاف البيان أن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".

وسبق أن اعتقلت دول أوروبية عدة خلايا إرهابية تابعة للتنظيم المتطرف.