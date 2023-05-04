إخماد حريق شب في مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء، في وقت مبكر اليوم الخميس، أن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اشتعال حريق في أجزاء من صهريج منتجات نفطية في مصفاة نفط بجنوب روسيا،لكن خدمات الطوارئ قالت إنها أخمدت الحريق بعد ساعتين من اندلاعه.

وقالت تاس إن الحادث وقع في مصفاة إلسكاي قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود في منطقة كراسنودار.

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وشب حريق أمس في مستودع وقود نحو الغرب قرب جسر يربط البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم.

وكتب فنيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، على تطبيق "تليغرام": "ليلة صعبة أخرى لخدمات الطوارئ الخاصة بنا"، مضيفا أن النار اشتعلت في خزانات منتجات نفطية في مصفاة إلسكاي. وأضاف أنه لا يوجد إصابات أو قتلى، وفقا لتقارير أولية، ولم يذكر كيف بدأ الحريق.

ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عما تقول موسكو إنها هجمات متكررة بطائرات مسيرة على بنية تحتية وأهداف عسكرية خاصة في المناطق القريبة من روسيا.

وتتهم موسكو كييف بالمسؤولية عن هجوم في 29 أبريل تسبب في اشتعال النار في مستودع نفط في سيفاستوبول.

يأتي الحادث بعد يوم من استهداف مسيرات لمبنى الكرملين، وجهت فيه موسكو أصابع الاتهام إلى كييف واتهمتها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفته الأخيرة.

يذكر أن حريقاً هائلا شب في خزان نفط في شبه جزيرة القرم، بعد أن ضربته طائرة بدون طيار، حسبما أفاد مسؤول عينته روسيا هناك يوم السبت الماضي.

هجوم واسع

وفي يونيو الماضي، علقت مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا عملياتها بعد أن هاجمت طائرتان بدون طيار منشآتها.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت أوكرانيا أن استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق وجنوب البلد تقترب من نهايتها، على حد قولها.