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لحظة إسقاط مسيرة في سماء كييف قرب القصر الرئاسي
روسيا و أوكرانيا

شاهد لحظة إسقاط مسيرة بسماء كييف قرب القصر الرئاسي

يأتي ذلك غداة إعلان روسيا إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين

العربية.نت
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أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، مساء الخميس، طائرة مسيرة في سماء كييف قرب القصر الرئاسي.

ودوت انفجارات، مساء، في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم تفعيل حالة التأهب الجوي.

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وتمت مشاهدة مسيّرة في سماء العاصمة الأوكرانية كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها.

وأصدرت السلطات الأوكرانية إنذاراً من الغارات الجوية لكييف والمنطقة المحيطة، وسمع شهود نيران مدافع صغيرة وانفجارات في العاصمة. وسمع شهود طلقات نارية وانفجارات متكررة بالقرب من وسط المدينة.

وتضاعفت حدة القصف الروسي منذ أيام عدة. وسمع ليل الخميس دوي انفجارات في كييف، بعد ساعات من إعلان السلطات إسقاط نحو 30 طائرة مسيّرة متفجرة أرسلتها روسيا.

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يأتي ذلك غداة إعلان روسيا إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين فيما اعتبرتها محاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. وفي حين لا يزال الغموض يحيط بالعملية، نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم الأكثر إثارة مما نسب إليها منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

ولم توفر السلطات الروسية أي إثبات، ويستحيل التحقق من صحة مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل إعلام روسية وتُظهر طائرة مسيّرة صغيرة تقترب من الكرملين قبل أن تنفجر وتندلع كتلة من اللهب.

واتهمت أوكرانيا روسيا بـ"تدبير" العملية لتبرير تصعيد محتمل للنزاع، من دون أن تقدّم بدورها أي دليل.

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