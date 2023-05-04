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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a ceremony marking the 9th anniversary of the National Guard of Ukraine, amid Russia's attack on Ukraine, at a compound of the World War II Museum in Kyiv, Ukraine March 24, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرئيس زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

في زيارة مفاجئة.. زيلينسكي يصل هولندا وعينه على "الجنائية الدولية"

من المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا لها، والتي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بوتين في مارس

العربية.نت، فرانس برس
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وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا صباح الخميس، في محطة مفاجئة يتعين عليه خلالها خصوصا زيارة المحكمة الجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

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ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية، رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.

وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا لها. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

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وثمة أيضا اجتماع مقرر مع نواب هولنديين إضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب ما نقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها.

تدعم هولندا أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وأعلنت البلاد خصوصا الشهر الماضي أنها ستشتري بمبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك 14 دبابة ليوبارد 2 من أجل منحها لكييف التي تطالب بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وأكد زيلينسكي الأربعاء خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون "حاسمة"، مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة.

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