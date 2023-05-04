سلاح الجو الأوكراني: تسليم مقاتلات إف-16 لكييف لن يتم قريباً

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أعلن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني، يوري إغنات، أن الحلفاء الغربيين لن يسلموا كييف مقاتلات "إف-16" قريبا، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تتأخر.
وقال إغنات، اليوم الأربعاء: "آفاق الحصول على الطائرات ليست قريبة، يجب أن نفهم أن (عملية تسليم) الطائرات هي عملية طويلة الأجل".
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كما أضاف "أريد أن أذكركم بأن بعض الدول، الأعضاء في الناتو، تنتظر في طابور الحصول على "إف-16" ثماني سنوات أو أكثر".
وشدد إغنات على أن قرار تسليم هذه الطائرات المقاتلة ستتخذه الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "إذا وافقت واشنطن، سيتم تنظيم مراكز تدريب في مكان ما في أوروبا، وسوف تكون أوكرانيا قادرة على إرسال طياريها إلى التدريب "يوم الغد".
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