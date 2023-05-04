اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طائرة F16 من لوكهيد مارتن - أرشيفية فرانس برس

سلاح الجو الأوكراني: تسليم مقاتلات إف-16 لكييف لن يتم قريباً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني، يوري إغنات، أن الحلفاء الغربيين لن يسلموا كييف مقاتلات "إف-16" قريبا، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تتأخر.

وقال إغنات، اليوم الأربعاء: "آفاق الحصول على الطائرات ليست قريبة، يجب أن نفهم أن (عملية تسليم) الطائرات هي عملية طويلة الأجل".

برلين توافق على تسليم كييف خمس مقاتلات ميغ-29 عبر بولندا العرب والعالم برلين توافق على تسليم كييف خمس مقاتلات ميغ-29 عبر بولندا
مادة اعلانية

كما أضاف "أريد أن أذكركم بأن بعض الدول، الأعضاء في الناتو، تنتظر في طابور الحصول على "إف-16" ثماني سنوات أو أكثر".

وشدد إغنات على أن قرار تسليم هذه الطائرات المقاتلة ستتخذه الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "إذا وافقت واشنطن، سيتم تنظيم مراكز تدريب في مكان ما في أوروبا، وسوف تكون أوكرانيا قادرة على إرسال طياريها إلى التدريب "يوم الغد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يواجه أردوغان احتمال الخسارة في انتخابات الرئاسة التركية المقبلة؟ لماذا يواجه أردوغان احتمال الخسارة في انتخابات الرئاسة التركية المقبلة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط