مقتل 7 معلمين في إطلاق نار بمدرسة في شمال غرب باكستان

قتل ما لا يقل عن سبعة معلمين، اليوم الخميس، في إطلاق نار بمدرسة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وقالت قناة "جيو تي. في" المحلية، إن الواقعة حدثت في منطقة باراتشينار القبلية.

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مقتل 6 جنود قرب الحدود مع أفغانستان

يأتي هذا بينما قال الجيش الباكستاني اليوم، إن مسلحين قتلوا ستة جنود في تبادل لإطلاق النار في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة تستهدف المسلحين، وذلك عقب تجدد الهجمات مؤخراً بما في ذلك تفجير بمسجد أودى بحياة أكثر من مئة في فبراير.

وقال الجيش في بيان "وقع تبادل لإطلاق النار بين إرهابيين وقواتنا"، مضيفاً أن الهجوم وقع في إقليم وزيرستان الشمالية وهو بؤرة لمتطرفين على جانبي الحدود.

وذكر البيان أن ثلاثة "إرهابيين" قتلوا أيضاً حينما اشتبك الجيش معهم، مضيفاً أنه ما زال يفتش المنطقة بحثاً عن أي مهاجمين آخرين.

جاء الهجوم في غضون أسبوع من هجمات نفذها متطرفون من بينها هجوم انتحاري بسيارة ملغمة استهدف معسكراً للجيش خارج الإقليم الجبلي مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.