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Pakistani army troops keep positions near the site of a suicide bombing in Parachinar, about 250 kilometers (150 miles) south of Peshawar, Pakistan on Saturday, August 4, 2007. A suicide attacker slammed an explosive-laden car into traffic at a busy bus station in northwestern Pakistan, unleashing a blast that killed nine people and wounded 35 others, officials said. (AP Photo/Dilawar Hussain)
الجيش الباكستاني في منطقة باراتشينار (أرشيفية)
باكستان

مقتل 7 معلمين في إطلاق نار بمدرسة في شمال غرب باكستان

الواقعة حدثت في منطقة باراتشينار القبلية.. وتزامنت مع مقتل 6 جنود في هجوم لمسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

العربية.نت
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قتل ما لا يقل عن سبعة معلمين، اليوم الخميس، في إطلاق نار بمدرسة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وقالت قناة "جيو تي. في" المحلية، إن الواقعة حدثت في منطقة باراتشينار القبلية.

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مقتل 6 جنود قرب الحدود مع أفغانستان

يأتي هذا بينما قال الجيش الباكستاني اليوم، إن مسلحين قتلوا ستة جنود في تبادل لإطلاق النار في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

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ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة تستهدف المسلحين، وذلك عقب تجدد الهجمات مؤخراً بما في ذلك تفجير بمسجد أودى بحياة أكثر من مئة في فبراير.

وقال الجيش في بيان "وقع تبادل لإطلاق النار بين إرهابيين وقواتنا"، مضيفاً أن الهجوم وقع في إقليم وزيرستان الشمالية وهو بؤرة لمتطرفين على جانبي الحدود.

وذكر البيان أن ثلاثة "إرهابيين" قتلوا أيضاً حينما اشتبك الجيش معهم، مضيفاً أنه ما زال يفتش المنطقة بحثاً عن أي مهاجمين آخرين.

جاء الهجوم في غضون أسبوع من هجمات نفذها متطرفون من بينها هجوم انتحاري بسيارة ملغمة استهدف معسكراً للجيش خارج الإقليم الجبلي مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

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