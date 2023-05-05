الصين تتهم كندا بـ"الافتراء" عليها وتتوعد بالرد بقوة

دانت بكين، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا وتنظر في طرد دبلوماسيين صينيين متّهمين بالسعي لترهيب نائب كندي ينتقد بكين.

ونشرت صحيفة "غلوب اند ميل" الكندية، الاثنين، تقريراً قالت فيه إن الحكومة تغاضت عن "التدخلات" المفترضة من جانب السلطات الصينية في الشؤون الكندية.

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وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لفرض عقوبات على النائب مايكل تشونغ وأقارب له يقيمون في هونغ كونغ بسبب تصويته في فبراير 2021 لصالح مشروع قانون يصنّف معاملة الصين لأقلية الأويغور على أنها ترقى لـ"إبادة جماعية".

وأثارت هذه المسألة غضب النائب مايكل تشونغ. وطالب نواب معارضون لرئيس الحكومة جاستن ترودو هذا الأسبوع بأن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذه المسألة التي تسبّب احتجاجات.

وأشارت معلومات إلى دور لمسؤول دبلوماسي في قنصلية الصين في تورونتو في القضية، ما دفع أوتاوا لاستدعاء سفير الصين لديها الخميس، وقالت إنها "تدرس جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين".

وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الجمعة، معتبرة أن "كندا تفتري وتشوّه بطريقة لا أساس لها سير العمل الطبيعي للسفارات والقنصليات الصينية في كندا".

وشددت على أن "الصين غير راضية أبداً عن ذلك وتعارضه بشدة"، مشيرة إلى أن السفير الصيني "أبلغ وزارة الخارجية الكندية" عن هذه "الاحتجاجات القوية".

كما نددت السفارة الصينية في أوتاوا باستدعاء السفير كونغ بيوو.

ونقلت السفارة عن كونغ قوله في اجتماع مع مسؤول دبلوماسي كندي رفيع إنه "بدافع التحيز الأيديولوجي، يقوم بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية بالتلاعب بقضايا متعلقة بالصين، ومهاجمة الصين وتشويه سمعتها".

وأضاف "ينبغي عدم تشويه الأداء الطبيعي للمسؤولين الصينيين الدبلوماسيين والقنصليين، وعدم انتهاك سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

ونفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفة، وشددت على أن القضية "ضخّمها" بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.

واعتبرت المتحدثة ماو نينغ الاتهامات "كلاماً فارغاً ومهزلة سياسية". وقالت "من المشروع تماماً والضروري أن تردّ الصين بقوة".

وباتت الاتهامات التي تنفيها بكين، موضوع جلسات مفتوحة تجريها لجنة برلمانية وتحقيقات لوكالة الانتخابات الكندية.

كما فككت الشرطة الاتحادية العديد من مراكز الشرطة الصينية السرية في كندا، يُعتقد أنها أقيمت لمضايقة رعايا صينيين.

وكان ترودو قال في وقت سابق إن أجهزة الاستخبارات الكندية أخفت معلومات بشأن تهديدات تستهدف تشونغ قبل عامين.

وقال إن أجهزة الاستخبارات "قررت أن الأمر لم يستدع أخذه إلى مستوى أعلى لأنه لم يكن مصدر قلق كبير".