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من معارك باخموت من 3
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من معارك باخموت
(3 صور)
فرانس برس
فرانس برس
رويترز
رويترز
سبوتنك
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روسيا و أوكرانيا

معارك باخموت محتدمة.. ومؤسس فاغنر يستغيث: نعاني من نقص الذخيرة!

اتهم وزير الدفاع الروسي شويغو، ورئيس الأركان العامة غيراسيموف، بأنهم وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح لمجموعة فاغنر، والذي يصل إلى 70%

العربية.نت، وكالات
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يوم جديد من المعارك الدامية الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الجمعة. ويحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من المناطق الأوكرانية، فيما تحاول كييف مقاومة القوات الروسية واستعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.

وفي آخر التطورات، وحيث تحتدم المعارك في باخموت وتسود حرب الشوارع، أطلق مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين تصريحات نارية، متهما فيها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بأنهم وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة، والذي يصل إلى 70%، بحسب وصف بريغوجين.

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ونشرت الدائرة الصحافية لبريغوجين، مقطع فيديو على "تليغرام" يظهر فيه الأخير مستاء من الوضع بشكل كبير ويتحدث وخلفه مجموعة من جثث مقاتليه.

وقال مؤسس "فاغنر": هؤلاء الشباب من مقاتلي فاغنر، قد قتلوا اليوم.. ما زال دمهم ساخنا.. اسمعوني جيدا: هؤلاء المقاتلون أبناء أسر أو آباء.. لدينا نقص في الذخيرة بنسبة 70%.. شويغو.. غيراسيموف.. أين إمداداتي؟"

وقبلها بيوم، أعرب بريغوجين عن اعتقاده بأن هجوما مضادا وعدت به القوات الأوكرانية قد بدأ بالفعل، مضيفا أن قواته تراقب نشاطا متزايدا على طول الجبهة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحافية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريغوجين إن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة.

ووعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في فبراير 2022.

وقال بريغوجين: "أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل.. نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية". وأضاف "لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدا. قد يكون في غضون أيام".

وقال في وقت لاحق إن قواته تقدمت 230 مترا في القتال الذي اجتاح بلدة باخموت بشرق أوكرانيا. وظلت المدينة المدمرة، التي كان يسكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وأضاف أن القوات الأوكرانية محصورة الآن في منطقة بالبلدة تبلغ مساحتها 2.64 كيلومتر مربع فقط.

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من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية: " على محوردونيتسك، سيطرت وحدات الهجوم على حيين (جديدين)، وتواصل التقدم بالجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".

وأضاف المتحدث العسكري: "استهدفت الضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش، ونيران مدفعية مجموعة القوات الجنوبية، ألوية المشاة 60 و93، 54 للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة كراسنوي، والضواحي الجنوبية الغربية لأرتيوموفسك وغريغوريفكا".

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