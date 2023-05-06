اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين
الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين

إصابة الكاتب الروسي زاخار بريليبين المقرب من الكرملين إثر تفجير سيارته

انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين للإصابة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصيب الكاتب القومي الروسي، زخار بريليبين، المؤيد لهجوم الكرملين على أوكرانيا، بجروح في "انفجار" سيارة في روسيا، السبت، وقتل شخص آخر، على ما قالت وزارة الداخلية الروسية، وسط موجة من الهجمات التي تستهدف البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان "بحسب المعلومات الأولية، قتل شخص بالانفجار وأصيب الكاتب زخار بريليبين الذي كان في السيارة"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في منطقة نيجني نوفغورود.

مادة اعلانية

وأفادت مصادر أمنية روسية بأن سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين رئيس حزب روسيا العادلة تعرضت للتفجير في مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو، اليوم، ما أدى إلى إصابته ومقتل سائقه.

روسيا تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم" استناداً إلى مدونة طاقة نفط وغاز روسيا تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم" استناداً إلى مدونة

وذكر مصدر أمني لوكالة سبوتنيك أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين للإصابة.

وأشار المصدر إلى أن السلطات بدأت تحقيقاتها في الحادث.

وكان انفجار وقع في الثاني من أبريل/نيسان الماضي في مقهى "ستريت بار" وسط مدينة بطرسبورغ أسفر عن مقتل المراسل العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، فيما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بعد أيام من الحادث أن الأجهزة الأوكرانية الخاصة وعملاءها هم المسؤولون عن هذا الهجوم الإرهابي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟ هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط