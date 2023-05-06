اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين - فرانس برس
يفغيني بريغوجين مؤسس قوات فاغنر
روسيا و أوكرانيا

رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت إلى قوات "قديروف"

شكر بريغوجين رمضان قديروف على موافقته، منوها بثقته في توفر كل ما هو ضروري لديهم لشغل المواقع في أرتيوموفسك

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد يفغيني بريغوجين، مؤسس قوات فاغنر، استعداده لتسليم المواقع في مدينة أرتيوموفسك إلى قوات "أحمد" الشيشانية في منتصف ليل 10 مايو، وذلك تلبية لاقتراح رئيس الشيشان رمضان قديروف.

وقال بريغوجين: "تواصلت مع ممثلي قديروف، لبدء تسليم المواقع على الفور، ليتم ذلك في 10 مايو في تمام الساعة 00:00، بعد ذلك سيشغل رفاقنا في السلاح أماكننا ويواصلون عملية اقتحام باخموت".

مادة اعلانية

وشكر بريغوجين رمضان قديروف على موافقته، منوها بثقته في توفر كل ما هو ضروري لديهم لشغل المواقع في أرتيوموفسك.

رئيس فاغنر يهاجم وزير الدفاع الروسي في فيديو ناري يهز الشارع الروسي فيديو العربية رئيس فاغنر يهاجم وزير الدفاع الروسي في فيديو ناري يهز الشارع الروسي
شاهد جثثاً ممددة وكلمات نابية.. رسالة نارية من رئيس فاغنر لوزير الدفاع الروسي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا شاهد جثثاً ممددة وكلمات نابية.. رسالة نارية من رئيس فاغنر لوزير الدفاع الروسي

وأعرب بريغوجين عن ثقته بأن قوات "أحمد" ستتمكن من تحرير كل أرتيوموفسك.

وفي وقت سابق، قال قديروف إن وحدات القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، مستعدة لشغل مواقع "فاغنر" في أرتيوموفسك. وكان بريغوجين قد أعلن سابقا أن وحدات فاغنر ستبقى في مواقعها في أرتيوموفسك حتى 9 مايو، ثم "ستنتقل إلى المعسكرات الخلفية" من أجل "تضميد جراحها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟ هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط