مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.



وقالت الوزارة في بيان إن فلسطينيا آخر أصيب على يد القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم طولكرم.



وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيين، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلا داخل المخيم "تحصن فيه شابان مسلحان" قبل اندلاع الاشتباكات.



وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنزل وأطلقت النار على الشابين.





وقال مدير مستشفى ثابت ثابت في طولكرم أمين خضر إن الجيش الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشابين وتركهما ينزفان حتى فارقا الحياة.



من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش قتلت المشتبه بهما في عملية إطلاق النار على مستوطنة "آفني حيفتس" القريبة من طولكرم الثلاثاء الماضي.

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