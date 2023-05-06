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زاخار بريليبين

وزارة الداخلية الروسية تعرض مشاهد للمتهم بمحاولة اغتيال بريليبين

حسب المعلومات الأولية، فإن منفذي الاعتداء ثبتوا عبوة ناسفة تقدر شدتها بـ300 غرام بحيّز محرك السيارة المنكوبة، حيث سبق للسيارة وخضعت للصيانة مؤخرا

العربية.نت، وكالات
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عرضت وزارة الداخلية الروسية مشاهد للمتهم بمحاولة اغتيال الكاتب والسياسي الروسي، زاخار بريليبين، التي أدت إلى إصابته ومقتل سائقه.

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق اليوم بإصابة بريليبين ومقتل سائقه في تفجير تعرضت له سيارتهما في الطريق السريع على بعد نحو 70 كم من مدينة بنيجني نوفغورود.

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وحسب المعلومات الأولية، فإن منفذي الاعتداء ثبتوا عبوة ناسفة تقدر شدتها بـ300 غرام بحيّز محرك السيارة المنكوبة، حيث سبق للسيارة أن خضعت للصيانة مؤخرا.

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