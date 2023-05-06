وزارة الداخلية الروسية تعرض مشاهد للمتهم بمحاولة اغتيال بريليبين

عرضت وزارة الداخلية الروسية مشاهد للمتهم بمحاولة اغتيال الكاتب والسياسي الروسي، زاخار بريليبين، التي أدت إلى إصابته ومقتل سائقه.

Rusland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland publiceert een video van de aanhouding van een man, mogelijk betrokken bij het opblazen van de auto van Zakhar Prilepin. pic.twitter.com/GFVKrjc1XH — Jan Debiel (@JanDebiel) May 6, 2023

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق اليوم بإصابة بريليبين ومقتل سائقه في تفجير تعرضت له سيارتهما في الطريق السريع على بعد نحو 70 كم من مدينة بنيجني نوفغورود.

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وحسب المعلومات الأولية، فإن منفذي الاعتداء ثبتوا عبوة ناسفة تقدر شدتها بـ300 غرام بحيّز محرك السيارة المنكوبة، حيث سبق للسيارة أن خضعت للصيانة مؤخرا.