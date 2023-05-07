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النائب الأردني عماد العدوان (أرشيفية)

إسرائيل تفرج عن نائب أردني اعتقلته بتهمة التهريب

دبي - العربية.نت
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عادت للواجهة مجدداً قضية النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته إسرائيل الشهر الفائت بتهمة تهريب أسلحة من الأردن إلى فلسطين عبر مركبته.

وفي الجديد، أعلنت إسرائيل إطلاق سراح النائب وتسليمه للسلطات الأردنية من أجل التحقيق معه، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث" اليوم الأحد.

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إلغاء جلسة المحاكمة

فيما كشف محامي النائب جواد بولص أنه جرى إبلاغه بإلغاء جلسة محاكمة العدوان اليوم، وهو ما يعني قانونياً انتهاء توقيفه، بحسب قناة المملكة الأردنية.

يذكر أن الأردن كان أعلن في أبريل الماضي اعتقال إسرائيل عماد العدوان للتحقيق معه على خلفية عملية "تهريب مزعومة".

وقالت الخارجية الأردنية إنها تعمل بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع "ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

أسلحة وذهب

يشار إلى أن مصادر نيابية أردنية كانت كشفت لـ"العربية.نت" الشهر الفائت أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائباً أردنياً بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كغم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق ادعاء الإعلام الإسرائيلي، تم ضبط النائب في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.

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