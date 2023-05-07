كييف: روسيا لم تعد قادرة على شن هجوم خطير على أوكرانيا

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الأحد، إن روسيا لم تعد قادرة على شن هجوم خطير على أي مكان في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بودانوف قوله "اعتبارا من اليوم، لم يعد لدى روسيا الإمكانات العسكرية والاقتصادية أو السياسية للقيام بمحاولة أخرى لشن هجوم خطير في أي مكان في أوكرانيا".

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"تكديس مخزونات صاروخية"

وأضاف بودانوف أن روسيا تسعى لتكديس مخزونات من صواريخ بعينها وتجهيزها في مسعى لتعطيل الهجوم الأوكراني المضاد.

أتت تصريحات المسؤول العسكري الأوكراني بعد الخلافات القوية بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية.

خلافات فاغنر والجيش الروسي

فقد أعلن قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، أمس السبت، أنه طلب الإذن من موسكو من أجل تسليم مواقع مجموعته في باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجا على نقص الذخيرة.

وقال يفغيني في رسالة موجهة إلى شويغو "أطلب منكم إصدار أمر قتالي قبل منتصف ليل العاشر من مايو، لنقل مواقع مجموعة فاغنر إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها"، متهما رئاسة الأركان بتزويده فقط بـ32% من الذخيرة المطلوبة منذ أكتوبر الماضي.

تراجع بعد تلقي وعد

لكنه تراجع اليوم وأعلن في تصريحات جديدة أنه تلقى وعوداً من روسيا بتزويد قواته بما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر، الليلة.

ومنذ أشهر، يتّهم بريغوجين هيئة الأركان الروسية بعدم إمداد مجموعته بكمية كافية من الذخائر، لمنعها من تحقيق انتصار في باخموت يعجز عنه الجيش النظامي، ما كبّدها خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة في محاولتها السيطرة على كامل المدينة الأوكرانية، بعدما احتلت قسما كبيرا منها.

في حين ينفي الكرملين أن يكون هناك أيّ توتّر في صفوف قواته التي تقاتل على الأراضي الأوكرانية، إلا أن تصريحات بريغوجين تثبت العكس.