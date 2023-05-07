شرط لبقائه.. مستشار أوكراني سابق يدعو زيلينسكي للاستقالة

دعا مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، إلى الاستقالة قبل بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وقال أوليغ سوسكين إنه "من الواضح أن زيلينسكي لا يستطيع حل المشكلات التي تواجهها أوكرانيا"، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، الأحد.

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كما اعتبر أن أوكرانيا تمر بوضع اقتصادي صعب حالياً، لذلك يجب على زيلينسكي ترك منصبه قبل أن يبدأ الشعب في الاحتجاجات.

كذلك أضاف أن "زيلينسكي معلق بخيط رفيع. إذا لم يكن هناك هجوم مضاد، فلن تكون هناك حاجة إليه بعد الآن".

هجمات صاروخية

يذكر أنه في وقت سابق الأحد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا تواصل هجماتها الصاروخية على أوكرانيا قبل هجوم أوكراني مضاد متوقع على نطاق واسع، واستهدفت موقعاً صناعياً في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد.

فقد قال حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أحد المباني وأرضاً تابعة لشركة لم يحددها تعرضا لأضرار خلال الليل بعدما استهدفت قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى منطقته بصواريخ كروز طراز كيه.إتش-22، بحسب رويترز.

كما صرح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية صباح الأحد، أن ستة صواريخ إجمالاً من ضمن هذه الصواريخ أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل، لكن أياً منها لم يصب هدفه.

بدوره أوضح الحاكم أوليه سينيهوبوف في منطقة خاركيف شرق البلاد، أن 5 على الأقل أُصيبوا بعدما ضرب صاروخ من طراز إس-300 ساحة انتظار سيارات في مدينة بالاكليا.

كذلك أعلن حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، أن 6 لقوا حتفهم على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدة هجمات على مدينة خيرسون جنوب البلاد التي حررتها أوكرانيا في نوفمبر لكنها واقعة تحت وطأة هجمات روسية متواصلة.

إسقاط طائرة استطلاع ومسيرة

ودوت صفارات إنذار تحذر من الغارات الجوية لعدة ساعات خلال الليل حتى الساعات الأولى من الأحد في ثلثي أوكرانيا تقريباً، من كييف ومناطق إلى غرب العاصمة حتى الشرق والجنوب كاملين.

فيما أفاد مسؤولون في العاصمة كييف ومنطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي البلاد أيضاً بإسقاط طائرة استطلاع ثم إسقاط طائرة مسيرة هجومية في الساعات الأولى.

انفجارات في أنحاء القرم

وتزامن وقوع الهجمات خلال الليل مع ورود تقارير إعلامية أوكرانية وروسية بوقوع عدة انفجارات في أنحاء شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

فقد أوردت "بازا" وهي قناة على تليغرام لها صلات بأجهزة أمنية روسية بأن أوكرانيا أرسلت سلسلة طائرات مسيرة فوق شبه الجزيرة وبأن الدفاع الجوي الروسي أسقط إحداها على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.

غير أنه لم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير.

هجوم بري أوكراني مزمع

يشار إلى أن القوات الروسية كثفت هجماتها الصاروخية بعيدة المدى على أهداف مدنية وأخرى خاصة بالبنية التحتية في الأيام الأخيرة.

في حين تكثفت الضربات على أهداف تسيطر عليها موسكو في الأسبوعين المنصرمين، لا سيما في شبه جزيرة القرم.

وتقول أوكرانيا، دون تأكيد اضطلاعها بأي دور في هذه الهجمات، إن تدمير بنية روسيا التحتية تجهيز لهجوم بري مزمع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشن جيش أوكرانيا هجوماً مضاداً في الأسابيع المقبلة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشرق والجنوب.