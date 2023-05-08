الكرملين: روسيا قررت تعزيز منشآتها العسكرية في قرغيزستان

أعلنت روسيا الاثنين أنها تعتزم "تطوير"منشآتها العسكرية في قرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، وجاء ذلك بعد اجتماع في موسكو بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وصدر جباروف.

وجاء في بيان مشترك أن "الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها".

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كما يعتزم البلدان "تعميق التعاون العسكري والفني" وكذلك العلاقات الاقتصادية والثقافية من أجل "تحقيق مستوى جديد من التكامل"، بحسب البيان.

جاء ذلك، بعدما استقبل فلاديمير بوتين نظيره الفرغيزستاني صدر جباروف الاثنين في موسكو عشية العرض العسكري الكبير في 9 أيار/مايو، لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية. وسيكون جباروف أحد القادة الأجانب القلائل الذين سيحضرون العرض.

كما سيجري التعزيز العسكري الروسي في سياق الهجوم في أوكرانيا وتوترات خطيرة مع الغرب الذي تبنى عدة حزم عقوبات على موسكو.

وتقيم روسيا قاعدة عسكرية في قرغيزستان - وهي جمهورية سوفيتية سابقة - تتكون من مطار ومنشأة بحرية على بحيرة إيسيك كول وعدة مواقع أخرى.

ويرتبط البلدان، بتحالف عسكري تقوده موسكو في إطار "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".