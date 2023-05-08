الناتو يستنفر بعد سلوك متهور لمقاتلة روسية فوق البحر الأسود

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، رفع جاهزية قواته الجوية في منطقة البحر الأسود على خلفية مرافقة مقاتلة روسية لطائرة عسكرية بولندية فوق البحر الأسود يوم الجمعة الماضي.

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وقال مسؤول في الحلف، طالب عدم ذكر اسمه، إنه "تم وضع طائرات بعثة الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب قصوى نتيجة السلوك الخطير لطائرة عسكرية روسية بالقرب مقاتلة بولندية تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فوق البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا يوم الجمعة الماضي"، وفق ما ذكرته رويترز.

كما ذكر المسؤول أن الحلف "يقظ" وأحال بقية الأسئلة إلى السلطات البولندية.

سلوك عدواني

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الرومانية، إن طائرة مقاتلة روسية اعترضت فوق البحر الأسود طائرة عسكرية بولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، منددة بسلوك موسكو "العدواني والخطير".

كما أفاد بيان أصدرته الوزارة بأن الطائرة البولندية كانت تقوم بدورية روتينية مع حرس الحدود الروماني لصالح "فرونتكس" عندما اعترضتها "مناورات عدوانية وخطيرة" قامت بها بشكل متكرر مقاتلة "سو-35" روسية.

وأضاف البيان أنه مع وقوع الحادث وضع حلف شمال الأطلسي الطائرات الرومانية والإسبانية المشاركة في المهمة "في حالة تأهب مسبق"، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة البولندية من الهبوط بها بسلام.