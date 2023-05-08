هجوم بالمسيرات على مناطق عدة في كييف وأوديسا وخيرسون

أفادت مصادر العربية/الحدث بسماع أصوات انفجارات قوية دوت غرب العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى حدوث انفجارات في منطقتي تشيرنيغيف وأودويسا.

وأوضحت المصادر اليوم الاثنين، أن انفجارات أوديسا سببها هجمات صاروخية، فيما قال الجيش الأوكراني إنه يتصدى لهجوم بالمسيرات غرب كييف.

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وأضافت المصادر أن انفجارات كييف وأوديسا وخيرسون كانت عنيفة وقوية للغاية.

انفجارات في أوديسا

بدورها، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا وقع الليلة في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وأفادت وسائل الإعلام بأن صفارات الإنذار دوت في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارات جوية.

ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا، وكيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وفينيتسا، وتشيركاسي، ونيكولايف جنوب غرب، ووسط، وغرب، وجنوب شرق أوكرانيا للتحذير من ضربات جوية روسية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

قصف صاروخي روسي

كما دوت صفارات الإنذار حسب خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية محذرة من غارات جوية في مناطق مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون التي لا تزال تسيطر عليها كييف.

يشار إلى أنه في 6 مايو الجاري، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، كما وردت ليلة 7 مايو معلومات عن دوي انفجارات في مقاطعتي نيكولاييف وأوديسا وتشيرنيغوف، ومدينة كييف قبل قصف صاروخي روسي لمواقع عسكرية وصناعية، بحسب وسائل إعلام روسية.