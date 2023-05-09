أوكرانيا تقصف منطقة حدودية مع روسيا.. وإصابة 5 أشخاص

قصف القوات الأوكرانية مساء الاثنين منطقة بلغورود على الحدود مع روسيا، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل وتدمير منازل وخطوط كهرباء.

وأضح حاكم منطقة بلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على تطبيق تيليغرام، أن بلدة شيبيكينو بجنوب بلغورود قُصفت ثلاث مرات مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص. وذكر أن مناطق أخرى تعرضت لنيران القصف.

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وقال غلادكوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين طائرة مسيرة في بلدة فالويكي. ولم ترد معلومات على الفور عن أي إصابات أو دمار لكن أجهزة الطوارئ تباشر عملها في المكان.

أضرار في المنازل والبنية التحتية

وتابع غلادكوف أن القصف تسبب في تضرر عدد من المنازل وكذلك مزرعة وبنية تحتية وخطوط كهرباء.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب المستمرة منذ 14 شهرا.





ولا تعلن كييف قط مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن تدمير البنية التحتية يعد استعدادا لهجوم بري مزمع.