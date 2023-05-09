إسرائيل تقصف غزة.. وتقتل قياديين في الجهاد وسرايا القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف أهدافا لحركة الجهاد في غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، فيما أكدت الحركة اغتيال جهاد الغنام القيادي بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح، وزوجته.

وأفادت مصادر العربية/الحدث أيضاً بمقتل القيادي في سرايا القدس وقائد لواء غزة، خليل البهتيني، بالإضافة للقيادي في الجهاد طارق عز الدين.

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بدورها، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء القصف.

وتحدث مسعفون عن إصابات وسمع شاهد من رويترز دوي انفجارين في القطاع أحدهما في مدينة غزة والآخر في رفح.

ضربة سابقة

وأكدت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق بسقوط ضحايا في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه ضربة جوية على القطاع في الثالث من الشهر الجاري، قصف فيها عدة مواقع في القطاع بعدما أطلقت رشقة صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات على حدود القطاع.

وأطلق أكثر من 20 صاروخاً من قطاع غزة، مطلع مايو الجاري، إثر مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوماً.

مصادر العربية: مقتل القيادي في سرايا القدس وقائد لواء غزة #خليل_البهتيني pic.twitter.com/n8nFqRBeKl — العربية (@AlArabiya) May 9, 2023

الجهاد تتوعد

وكانت حالة من الغضب العارم عمت السجون الإسرائيلية، حيث يعتقل المئات من الفلسطينيين، كما شجبت عدة جهات فلسطينية وفاة خضر، محملة المسؤولية لإسرائيل. فقد ألقى نادي الأسير الفلسطيني، فضلا عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمسؤولية وفاته على تل أبيب.

فيما توعدت كل من حركة الجهاد الإسلامي، وحماس "بتدفيع الاحتلال الثمن".