باكستان.. توقيف عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد
تم اعتقال رئيس وزراء الباكستان السابق من قبل عملاء مكتب المحاسبة الوطني، وهي الهيئة المنوطة بمكافحة الفساد في البلاد
أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في أبريل 2022، كما أعلنت الشرطة.
وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على "تويتر": "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.
وقال مسؤولون من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه اعتقل لدى مثوله أمام محكمة بالعاصمة لمواجهة الاتهامات في عدد من قضايا الفساد.
وقال فؤاد تشودري، المسؤول البارز في حزب حركة الإنصاف، إن خان ( 72 عاما) اعتقله اليوم في مبنى المحكمة عملاء مكتب المحاسبة الوطني، وهي الهيئة المنوطة بمكافحة الفساد في البلاد.
وأٌطيح بخان في اقتراع لحجب الثقة في أبريل من العام الماضي، وزعم رئيس الوزراء السابق بأن عزله غير قانوني ومؤامرة غربية، وشن حملة ضد حكومة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة.
وقال تشودري إن خان اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق محتجز الآن لدى قوات الأمن، وندد بالاعتقال ووصفه بأنه "اختطاف". وبثت قناة "جيو الباكستانية" المستقلة صورا لخان وقوات الأمن تقتاده باتجاه عربة مدرعة غادرت المنطقة.
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