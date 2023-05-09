زيلينسكي يدعو أوروبا لتسريع تسليم ذخائر المدفعية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تسليم بلاده ذخائر المدفعية، وذلك عند استقباله، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد لاستعادة مناطق احتلتها روسيا.

وشكر زيلينسكي أورسولا فون در لايين على القرار الأوروبي تسليم "مليون قذيفة" مدفعية لكييف. وقال "ناقشنا المسألة الرئيسية، وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة".

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يأتي ذلك فيما قال الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية لا تزال تهاجم مدينة باخموت الواقعة في شرق البلاد لكن لم تتمكن من الاستيلاء عليها قبل يوم النصر الذي تحتفل به موسكو في التاسع من مايو.







جندي أوكراني على جبهة باخموت (رويترز) من باخموت (رويترز) من باخموت (فرانس برس) من باخموت (رويترز)

وذكر جنرال أوكراني، الأحد الماضي، أن القوات الروسية كانت تأمل في الاستيلاء على باخموت قبل العطلة السنوية التي تحيي فيها موسكو ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية لشرق أوكرانيا: "لم يسيطر العدو على باخموت.. لا توجد أي تغييرات كبيرة في الأوضاع".

ويستعد الجيش الأوكراني كما هو متوقع لشن هجوم مضاد واسع النطاق في محاولة لاسترداد الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا.

وتتقاتل روسيا وأوكرانيا على باخموت منذ شهور. وترى روسيا أن الاستيلاء على المدينة سيفتح الباب أمام السيطرة على مدن أوكرانية أخرى.