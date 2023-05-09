لدغات العقارب والثعابين تقض مضجع سكان مراكز الإيواء بتركيا

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا يوم السادس من فبراير الماضي وخلف آلاف القتلى والجرحى، ونجم عنه دمار هائل في البنى التحتية في 11 ولاية، فإن تداعيات هذه الكارثة الطبيعية متواصلة حتى الآن، حيث يواجه سكان مراكز الإيواء وأولئك الذين عادوا إلى بيوتهم التي لم تتضرر كثيراً جرّاء الزلزال من مشاكل جديدة.

وفي آخر فصول التحديات التي خلفها الزلزال المدمّر الذي تجاوزت قوته على مقياس ريختر آنذاك 7 درجات، تزايدت شكاوى السكان في المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية من لدغات العقارب والثعابين، خاصة في تلك الولايات التي شهدت دماراً هائلاً كما هي الحال في أنطاكيا وضواحيها ومناطق وبلدات أخرى تقع جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.

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وشدد مسؤول تركي بارز في القطاع الصحي على أن "ظهور العقارب والثعابين والأفاعي هو مشكلة في مراكز الإيواء".

وقال فيدات بولوت، الأمين العام لـ"اتحاد أطباء تركيا" لـ"العربية.نت" إن "ظهور هذه الزواحف في مراكز الإيواء لا يعد مشكلة كبيرة مقارنة مع مشاكل رئيسية أخرى مثل التهابات الجهاز التنفسي والإسهال".

وأضاف أن "الجرب أيضاً هو واحد من الأمراض التي تنتشر في بعض مراكز الإيواء، وهي مشكلة كباقي المشاكل الصحية التي تتطلب حلولاً عاجلة".

وتابع أن "المدن التركية المنكوبة جراء الزلزال غنية بالعقارب والثعابين السامة، لكن هذه مشكلة طفيفة مقارنة مع تحديات أخرى يواجهها القاطنون في مراكز الإيواء".

وأعلن اختصاصيو طب الطوارئ الذين تجمعهم نقابة محلية تعرف اختصاراً بـ TATD عقب اجتماع عُقِد في مدينة أنطاليا التركية هذا الأسبوع، أن لدغات العقارب والثعابين في المناطق المتضررة من الزلزال والتي تعد مناطق منكوبة بدأت مثيرة للانتباه أكثر من قبل من ناحية كثرة الشكاوى التي ترد حولها.

وربطت نقابة طب الطوارئ التي تسمى أيضاً نقابة طب الكوارث، الشكاوى المتزايدة من لدغات العقارب والثعابين بوجود مساحاتٍ كبيرة مدمّرة باتت بمثابة بيئةٍ آمنة لتلك الزواحف لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف.

وإلى جانب لدغات العقارب والثعابين، يعاني سكان مراكز الإيواء من عدم الحصول على مياهٍ نظيفة. وتسبب عدم وجود مياهٍ نظيفة في بعض المناطق المنكوبة بورمٍ في العين لدى بعض السكان، وفق ما أفادت نقابة طبّ الطوارئ التي كشفت أيضاً أن الظروف غير ملائمة للسكن في بعض مراكز الإيواء التي تتطلب المزيد من الدعم الصحي والغذائي.

وكانت النقابة قد كشفت في ختام اجتماعها المنعقد في أنطاليا، أن فريقها واجه الكثير من حالات التسمم بأول أوكسيد الكربون في الفترة الأولى التي تلت الزلزال، لكن مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بدأت الفرق يواجه مشكلة لدغات العقارب والثعابين.

كذلك طالبت النقابة السلطات الصحية في البلاد بإيجاد حلٍ عاجل لهذه المشكلة واتخاذ تدابير فورية لمواجهتها بأسرع ما يمكن.

وكان الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وامتد لشمالي سوريا يوم السادس من شهر فبراير الماضي، قد خلف أكثر من 50 ألف قتيل، وآلاف الجرحى في كلا البلدين المجاورين، ونجم عنه دمار هائل في البنى التحتية. وأرغم الزلزال 14 مليون شخص على الأقل في جنوب تركيا من التحرك نحو مناطق أخرى من البلاد أو الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة بعدما تدمّرت بيوتهم كلياً أو جزئياً جراء الكارثة الطبيعية.