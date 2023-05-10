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Police officers securing evidences carry boxes out of the Al-Irschad Mosque during a raid on April 30, 2020 in Berlin, as dozens of police and special forces stormed mosques and associations linked to Hezbollah in Bremen, Berlin, Dortmund and Muenster in the early hours of the morning.
الشرطة الألمانية خلال حملة على حزب الله عام 2020
حزب الله

الادعاء الألماني يعلن اعتقال عنصرين من حزب الله

كانا ينشطان في مدينة بريمن.. وأحدهما يحمل الجنسية الألمانية

العربية.نت
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أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين من ميليشيا حزب الله اللبنانية.

إصابة ضابط و4 آخرين من أفراد الشرطة بانفجار سيارة في حي برزة بدمشق سوريا إصابة ضابط و4 آخرين من أفراد الشرطة بانفجار سيارة في حي برزة بدمشق

أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية. وقد عرّف عنهما الادعاء باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.".

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وقال الادعاء العام الألماني إن عبداللطيف انضم إلى حزب الله عام 2004، ويرأس منذ 2012 "جمعية المصطفى" في مدينة بريمن التي تم حظرها في عام 2022. وهو عضو في "كتيبة الرضوان" التي تقاتل مع حزب الله في سوريا.

من جهته انضم حسن لحزب الله عام 2016، وهو "مسؤول عن الفروع الخارجية خاصةً في مدينة بريمن"، حسب ما أكده الادعاء الألماني.

الشرطة الألمانية خلال حملة على حزب الله عام 2020
الشرطة الألمانية خلال حملة على حزب الله عام 2020
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