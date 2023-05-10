الادعاء الألماني يعلن اعتقال عنصرين من حزب الله

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين من ميليشيا حزب الله اللبنانية.

أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية. وقد عرّف عنهما الادعاء باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.".

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وقال الادعاء العام الألماني إن عبداللطيف انضم إلى حزب الله عام 2004، ويرأس منذ 2012 "جمعية المصطفى" في مدينة بريمن التي تم حظرها في عام 2022. وهو عضو في "كتيبة الرضوان" التي تقاتل مع حزب الله في سوريا.

من جهته انضم حسن لحزب الله عام 2016، وهو "مسؤول عن الفروع الخارجية خاصةً في مدينة بريمن"، حسب ما أكده الادعاء الألماني.