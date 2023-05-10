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Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva holds a joint press conference with the Spanish prime minister at La Moncloa Palace in Madrid on April 26, 2023. (AFP)
رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
روسيا و أوكرانيا

البرازيل تعتزم دخول خط الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية

لولا دا سيلفا: "لن يؤدي استمرار الحرب إلا إلى قتل المزيد من الناس. لذلك من الضروري إيجاد جهة يمكنها مناقشة السلام، والبرازيل مستعدة للقيام بذلك"

العربية.نت
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أعرب رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن نيته انتهاز فرصة حضوره قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان بصفة ضيف، للانخراط في جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال لولا دا سيلفا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس الثلاثاء: "لن يؤدي استمرار الحرب إلا إلى قتل المزيد من الناس. لذلك من الضروري إيجاد جهة يمكنها مناقشة السلام، والبرازيل مستعدة للقيام بذلك"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس" للأنباء.

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الرئيسان بوتين زيلينسكي
الرئيسان بوتين زيلينسكي

وأضاف: "لقد تحدثت مع رئيس الصين ورئيس الوزراء البريطاني، وكذلك مع رئيس الوزراء الهولندي اليوم، وسأتحدث عن هذا (الموضوع) مع رئيس الوزراء الهندي ورئيس إندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من القادة الآخرين الذين سألتقيهم في قمة G7".

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وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن ملفات مثل الوضع في أوكرانيا والطاقة ومواجهة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة ستدرج في جدول أعمال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها يومي 20 و21 مايو في هيروشيما اليابانية، وتابع: "لدينا الكثير من الطلبات لإجراء اجتماعات ثنائية، وأنا متأكد من أن القضية الأوكرانية ستطرح في كل منها".

وفي وقت سابق اقترح دولا دا سيلفا تطوير صيغة دولية جديدة لخلق فرصة للحوار بين موسكو وكييف، معربا عن استعداده، إذا لزم الأمر، للاضطلاع بدور الوسيط في عقد مفاوضات مباشرة بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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