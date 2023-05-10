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FILE - Ukrainian soldiers fire a cannon near Bakhmut, an eastern city where fierce battles against Russian forces have been taking place, in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, May 3, 2023. The owner of Russia’s Wagner Group military contractor is threatening to pull his troops out of the protracted battle for the eastern Ukraine city of Bakhmut next week. He accused Russia’s military command Friday, May 5 of starving his forces of ammunition and rendering them unable to fight. (AP Photo/Libkos, file)
الجيش الأوكراني على جبهات القتال في باخموت
روسيا و أوكرانيا

كييف: موسكو لجأت للجيش النظامي في باخموت بسبب خسائر فاغنر

الجيش الأوكراني قال إنه ألحق أضراراً جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم يدمره

العربية.نت
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قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قواته ألحقت أضراراً جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم تدمره، مضيفاً أن المدينة التي تقع في شرق أوكرانيا لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وذكر سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، أن الوضع لا يزال "صعباً" في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة في صفوف مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

يفغيني بريغوجن مع عناصر من فاغنر
يفغيني بريغوجن مع عناصر من فاغنر
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وكان يفغيني بريغوجن رئيس فاغنر التي تقاتل في باخموت قد قال أمس الثلاثاء، إن اللواء 72 الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه.

وقال تشيريفاتي في تصريحات تلفزيونية: "للأسف لم يدمروا اللواء (الروسي) بأكمله حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جسيمة هناك".

وأضاف: "الوضع (في باخموت) ما زال صعباً بالنسبة للعدو رغم كل الضجيج الذي يحاول بريغوجن إحداثه، إنها (باخموت) لا تزال الاتجاه الرئيسي للهجوم، والهدف الأساسي المنشود".

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