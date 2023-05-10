كييف: موسكو لجأت للجيش النظامي في باخموت بسبب خسائر فاغنر

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قواته ألحقت أضراراً جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم تدمره، مضيفاً أن المدينة التي تقع في شرق أوكرانيا لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وذكر سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، أن الوضع لا يزال "صعباً" في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة في صفوف مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

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وكان يفغيني بريغوجن رئيس فاغنر التي تقاتل في باخموت قد قال أمس الثلاثاء، إن اللواء 72 الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه.

وقال تشيريفاتي في تصريحات تلفزيونية: "للأسف لم يدمروا اللواء (الروسي) بأكمله حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جسيمة هناك".

وأضاف: "الوضع (في باخموت) ما زال صعباً بالنسبة للعدو رغم كل الضجيج الذي يحاول بريغوجن إحداثه، إنها (باخموت) لا تزال الاتجاه الرئيسي للهجوم، والهدف الأساسي المنشود".