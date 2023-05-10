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The launching system is seen on an inactive version of Israel's air defense system, David's Sling, jointly developed with the United States, at a media event during a joint exercise between the two counties in Hatzor air base near Tel Aviv February 25, 2016. REUTERS/Amir Cohen
بطاريات نظام مقلاع داود (أرشيفية)
غزة و حماس

لأول مرة.. إسرائيل تستخدم "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ من غزة

"مقلاع داود" نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخي لإسرائيل

العربية.نت
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قال مصدران عسكريان إسرائيليان لوكالة "رويترز"، إن إسرائيل استخدمت نظام "مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ في عمليات للمرة الأولى خلال إطلاق للصواريخ من غزة، اليوم الأربعاء.

و"مقلاع داود" نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخي لإسرائيل الذي يشمل بالفعل نظام "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى ونظامي "آرو-2" و"آرو-3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

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هذا ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها، إن منظومة "مقلاع داوود" اعترضت صاروخاً كان متجهاً صوب تل أبيب.

إطلاق صواريخ من غزة اليوم تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية
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من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها بنجاح استخدام المنظومة التي تصنعها شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة.

وأشارت إلى أنه في عام 2018، أطلقت المنظومة صاروخين لاعتراض صواريخ أطلقت من سوريا صوب إسرائيل لكنها سقطت داخل الأراضي السورية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن تكلفة الصاروخ الواحد من منظومة "مقلاع داود" تبلغ مليون دولار.

و"مقلاع داود" نظام صاروخي قصير ومتوسط المدى مصمم لاعتراض الصواريخ التي يتراوح مداها بين 100 و200 كيلومتر، والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وكذلك الصواريخ الموجهة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأُعلن عن بدء تشغيل المنظومة في أبريل/نيسان 2017.

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تجربة نظام مقلاع داود في 2015 (أرشيفية)
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