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"تعبيرية"

إطلاق نار بمصنع مرسيدس في ألمانيا.. مقتل شخص وإصابة آخر

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة بيلد، اليوم الخميس، أن شخصا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز في جنوب ألمانيا.

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وقالت بيلد إن موظفي الإنقاذ كانوا في الموقع في المصنع 56 بمنطقة زيندلفينجن، مضيفة نقلا عن الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخص.

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مرسيدس أكدت

وأكدت الشرطة على تويتر أن هناك عملية جارية في المصنع لكنها لم تشر إلى أي إصابات.

في حين لم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن.

وأكدت مرسيدس حدوث الواقعة في المصنع وأنها على اتصال بالسلطات دون الخوض في تفاصيل.

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