الأمم المتحدة: ندعو إسرائيل والفلسطينيين لوقف الأعمال العدائية فورا

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يندد بسقوط قتلى مدنيين في غزة باعتباره أمرا "غير مقبول"، ويطالب "بوقف (ذلك) على الفور" ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقصفت إسرائيل أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، وأطلق مسلحون فلسطينيون مئات الصواريخ عبر الحدود، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار لمسافة تصل إلى تل أبيب، في حين بدأت مصر جهودا للتوسط في إنهاء القتال.

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واجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلف الأبواب المغلقة الأربعاء، لبحث التصعيد في العنف.

وقال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن 20 فلسطينيا في المجمل، بينهم ما لا يقل عن خمس نساء وخمسة أطفال، فضلا عن ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي وأربعة مسلحين قتلوا منذ شنت إسرائيل ضربات فجر الثلاثاء.

وقال حق "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، وأخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إصابة المدنيين والأهداف المدنية أثناء تنفيذ عمليات عسكرية".

وأضاف أن غوتيريش دان أيضا الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على إسرائيل، قائلا إنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويعرض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر.

وتابع حق في بيان قائلا "يحث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال القتالية على الفور".