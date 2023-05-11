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شاهد.. طفل ينجو من موت محقق بشظايا صاروخ إسرائيلي بغزة

قُتل ما لا يقل عن 22 فلسطينيا في يومين من الغارات الإسرائيلية التي طالت قطاع غزة

العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو لنجاة طفل فلسطينيمن موت محقق في مدينة غزة بعد أن سقطت قربه شظايا صاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي

وقُتل ما لا يقل عن 22 فلسطينيا في يومين من الغارات الإسرائيلية التي طالت قطاع غزة فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المناطق المتاخمة للقطاع في أسوأ جولة عنف بين الجانبين منذ أشهر.

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وأكدت كتائب القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان أن "المقاومة الفلسطينية تواصل ضرب المدن" الإسرائيلية.

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وبدا ذلك ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كان صرح قبل بضع دقائق "لا نزال في وسط الحملة" على الجهاد الإسلامي.

من جهته قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش "قلق جدا" ويود التأكد "من عدم حصول تصعيد" إضافي.

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