صواريخ بريطانية لأوكرانيا.. والكرملين يهدد بالرد

على الرغم من تهديد الكرملين بأن تزويد بريطانيا لكييف بصواريخ بعيدة المدى يتطلب رداً مناسباً من الجيش الروسي، أعلن وزير الدفاع البريطاني التبرع بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى لأوكرانيا.

وأضاف بن والاس للصحافيين الخميس، أن لندن سترسل صواريخ كروز بعيدة المدى إلى أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية.

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كما لفت إلى أن صواريخ "ستورم شادو" ستمنح أوكرانيا أفضلية في هجومها.

وأكد على أن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى رد فعل طبيعي على سلوك روسيا.

"سلبي للغاية"

جاء ذلك بعدما أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تزويد بريطانيا كييف بصواريخ بعيدة المدى يتطلب رداً مناسباً من الجيش الروسي.

وقال بيسكوف للصحافيين اليوم الخميس إنه سيتخذ قرارات مناسبة على خلفية هذا الأمر.

وأكد أن على الكرملين أن ينظر بشكل "سلبي للغاية" لمسألة تسليم لندن صواريخ بعيدة المدى لكييف.

كييف تتعهد للغرب بعدم استهداف روسيا بالصواريخ بعيدة المدى

تغيير قواعد اللعبة

يشار إلى أنه وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر أن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو".

ووفقاً للمصادر، يسمح مدى هذه الصواريخ بشن ضربات في عمق أراضي المناطق الروسية الجديدة.

وأكد مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى في تصريح للقناة، أن صاروخ "ستورم شادو" "يغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بمسافة التحليق".

وفي 8 فبراير/شباط، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك ،خلال زيارته كييف أن بلاده تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، دون الكشف عن أنواع الأسلحة.

الجدير بالذكر أن صاروخ "ستورم شادو" هو صاروخ كروز بعيد المدى، طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، ويتم إطلاقه عادةً من الجو، ويزيد مداه عن 250 كيلومترا.