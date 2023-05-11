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عمران خان (أرشيفية من فرانس برس)
عمران خان (أرشيفية من فرانس برس)

عمران خان للمحكمة العليا في باكستان: اختطفوني وضربوني

دبي - العربية.نت
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حضر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة العليا الخميس بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق من اليوم، وفق مراسل فرانس برس في المحكمة.

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"تعرضت للضرب"

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق للمحكمة العليا إنه جرى اختطافه محكمة إسلام آباد، مؤكدا تعرضه للضرب.

إلى هذا، قالت محطة جيو التلفزيونية الباكستانية إن المحكمة العليا في أمرت اليوم الخميس جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن عمران خان.

الجيش يتدخل

وأثار اعتقال خان يوم الثلاثاء في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

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