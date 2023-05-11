في غضون ساعة.. أمر بمثول عمران خان أمام المحكمة العليا

أمرت المحكمة العليا في باكستان الخميس بمثول رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام المحكمة في غضون ساعة، وفق قناة "دنيا تي.في".

توقيفات عدة

وفي وقت سابق الخميس، ألقت السلطات القبض على زعيم كبير في حزب خان، بينما نشرت الحكومة الجيش للمساعدة في السيطرة على اضطرابات أشعلها القبض على خان قبل 3 أيام، بحسب رويترز.

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فقد ألقت السلطات القبض على شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل وفقاً لبيان على حساب قرشي على تويتر.

كما أوقفت زعيمين بارزين آخرين في حزب حركة الإنصاف هما أسد عمر وفؤاد شودري.

أعمال عنف

وتسببت أعمال عنف اندلعت بعدما اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع خان الثلاثاء، في مفاقمة الاضطرابات بالبلد الذي يقطنه 220 مليون نسمة في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة وتأخر في حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر.

كذلك اقتحم محتجون مبان تابعة للجيش ونهبوا مقر إقامة جنرال كبير بالجيش في مدينة لاهور شرق البلاد. وهاجم محتجون مبان حكومية أخرى وأضرموا فيها النيران. وقُتل ما لا يقل عن 5 في أعمال العنف.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية وافقت الأربعاء على طلبات من إقليمي البنجاب وخيبر باختون خوا، وهما معقلان لأنصار خان، ومن العاصمة إسلام آباد بنشر قوات من الجيش لاستعادة النظام.

فيما ذكرت شرطة إسلام آباد الخميس أن القوات وصلت إلى العاصمة.