قتيلة إسرائيلية وإصابات قرب تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة

أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل امرأة في رحوبوت بعد سقوط صاروخ فلسطيني على مبنى.

وكان تلفزيون (آي.24) الإسرائيلي أفاد في وقت سابق اليوم بإصابة شخصين جراء قصف بصاروخ ضرب مدينة رحوبوت، وقال إن الفرق الطبية تقدم إسعافات لسيدة تبلغ من العمر 65 عاما جراء إصابة في الرأس نتيجة لسقوط الصاروخ.

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لكن إذاعة "كان" قالت إن هناك سبع إصابات بين الإسرائيليين وإن اثنين ما زالا تحت أنقاض المبنى الذي أصابه الصاروخ.

مقتل خامس قيادي

في الأثناء، تواصلت الغارات الجوية الخميس على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد استهداف قيادي خامس في حركة الجهاد.

وقتل ستة فلسطينيين الخميس في غارات جوية على غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بينهم قياديان في الجهاد.

بذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء، وهو الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، إلى 28 قتيلا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.

مقتل أحمد أبو دقة

وبعد ظهر الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليّة مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) "استهدفت أحمد أبو دقة الذي كان له دور كبير في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وبحسب البيان فإن أبو دقة "لعب دورًا مركزيًا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل" وهو "نائب قائد القوة الصاروخية لمنظمة الجهاد علي غالي في قطاع غزة والذي استهدف في وقت سابق فجر اليوم".

ونعت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد أحمد أبو دقة وهو أحد قادتها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق استهداف غالي، واصفا إياه بالمسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد.

إطلاق 550 صاروخا

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 550 صاروخا من القطاع دون التسبب بوقوع إصابات.

وأكد الجيش أنه من بين هذه الصواريخ فإن 440 صاروخا تجاوزت الحدود، بينما قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 154 صاروخا، بينما سقطت خمسة صواريخ داخل القطاع.

وأطلقت رشقة جديدة من الصواريخ على جنوب إسرائيل بعد هذه الغارة، بحسب مراسلي فرانس برس.