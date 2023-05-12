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دميتري ميدفيديف (أرشيفية من فرانس برس)
دميتري ميدفيديف (أرشيفية من فرانس برس)

ميدفيديف: الغرب يجر العالم لحرب عالمية ثالثة لا رابح فيها

دبي - العربية.نت
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حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن خصوم روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكداً أنه لا أحد يمكن أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا.

وقال مدفيديف خلال منتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي، اليوم الجمعة، إنه من الواضح أن حرباً هجينة واسعة النطاق تدار ضد روسيا.

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وأضاف أن "الرعاة الأميركيين والأوروبيين" يضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية.

كما لفت مدفيديف إلى أن خصوم روسيا "يديرون تصرفاتهم بالفعل على طريق الحرب العالمية الثالثة، نحو كارثة عالمية"، مشدداً على أنه في مثل هذا الصراع "كما هو معروف، بحكم التعريف لا يمكن أن يكون هناك منتصرون".

وأشار مدفيديف إلى أن مهمة روسيا، هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة.

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