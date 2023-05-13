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رجب طيب أردوغان (رويترز)
رجب طيب أردوغان (رويترز)

أردوغان يحذّر مؤيديه: قد تدفعون ثمناً باهظاً إذا خسرنا

دبي - العربية.نت
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حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة مؤيديه من أنهم قد يدفعون "ثمنا باهظا" في حال صعود منافسه كمال كيليتشدار أوغلو إلى السلطة في الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع.

وتجنب اردوغان على غير عادته توّقع نتيجة الانتخابات الأشد تنافسية في تركيا في العصر الحديث، حين رد على سؤال من صحافي على التلفزيون ما اذا كان سيفوز في الانتخابات بالقول "صناديق الاقتراع ستقرر الأحد".

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كما أقر اردوغان (69 عاما) بأنه يواجه صعوبة في استمالة القاعدة الناخبة من الشباب الذين لا يتذكرون الفساد والفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل الحكومات العلمانية في تركيا في التسعينيات.

وصرّح في ظهور إعلامي آخر هذا الأسبوع "هناك جيل في بلادنا لم يعايش أيا من المشكلات التي عايشناها".

أنصار أردوغان (رويترز)
أنصار أردوغان (رويترز)

وقال الجمعة في تجمع في اسطنبول لأنصاره الذين لوحوا بالأعلام: "لا تنسوا... قد تدفعون ثمناً باهظاً إذا خسرنا".

واعتبر أن الحكومات الغربية تستخدم المعارضة لفرض رؤيتها على المجتمع التركي، مضيفا "أيها الغرب، أمتي هي التي تقرر".

حشد الأنصار

ويحاول اردوغان حشد أنصاره قبل الانتخابات الأحد التي تضع على المحك مسيرته في الحكم الممتدة لعقدين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن منافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو يتقدم عليه بفارق طفيف وبأنه على وشك تجاوز عتبة الخمسين بالمئة من الأصوات اللازمة لتجنب دورة ثانية في 28 أيار/مايو.

وما ساهم في تعزيز مواقع المعارضة انسحاب المرشح محرم إنجه الذي يمثل حزبا ثالثا، الخميس كونه كان يمكن أن يضعف فرص كليتشدار أوغلو لالحاق أول هزيمة انتخابية بالرئيس التركي.

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