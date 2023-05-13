الجيش السوداني: الدعم السريع يشن حملة اعتقالات في الخرطوم

اتّهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالاستمرار باحتلال 15 مستشفى بالعاصمة وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية وإجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكرية.

وأعلن الجيش عن توجيه ضربات للدعم السريع جنوب الخرطوم وجبل أولياء، وتدمير حوالي 60 عربة مسلحة، وقتل حوالي 100 عنصر من الدعم السريع، وسقوط عدد كبير من الجرحى.

بجانب الإستيلاء على منازل المواطنين وطردهم منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة سيارات مدنية لاستخدامها في الأغراض الحربية وارتكاب انتهاكات جنسية بحق النساء والقصر، ونهب البنوك والمحال التجارية في سوق ليبيا،بنك النيل شارع الستين ،البنك السوداني الفرنسي بالخرطوم شارع المعرض — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 12, 2023

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واتهم قوات الدعم بارتكاب "الانتهاكات والأعمال الإرهابية" حيال المدنيين، والسيطرة على 15 مستشفى بالعاصمة، وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية، وإجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكرية.

"نهب وسرقة"

كما قالت إنها استولت على منازل المواطنين وطردهم منها، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وسرقة سيارات مدنية لاستخدامها في الأغراض الحربية، وارتكاب انتهاكات بحق النساء والقصر، ونهب البنوك والمحال التجارية.

وأضاف بيان الجيش أن قوات الدعم حاولت نهب المخزون الاستراتيجي لبنك السودان من الذهب، مشيراً إلى أن الجيش تصدى لهم حيث دارت اشتباكات بشارع النيل فر على إثرها عناصر من الدعم السريع.

في موازاة ذلك، أفاد الجيش بأنه وجه ضربات لقوات الدعم في جنوب الخرطوم وجبل أولياء حيث دمرت حوالي 60 عربة مسلحة، وقتل حوالي 100 من عناصرها وعدد كبير من الجرحى.

اتفاق جدة

يذكر أن ممثلين عن الجيش والدعم السريع وقعوا في وقت متأخر مساء الخميس، اتفاق مبادئ أوليا في جدة يؤكد التزامهما بسيادة السودان ووحدته.

وأكد إعلان جدة على امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.

كذلك اتفقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر.